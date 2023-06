Carnival-Aktie: Als wäre nichts passiert!

Für Carnival-Aktionäre war es eine turbulente Woche. Am Montag reagierten sie unerwartet negativ auf die neuesten Quartalszahlen des Unternehmens, obwohl diese durchweg über den Erwartungen lagen. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn pro Aktie konnten positiv überraschen. Trotzdem stürzte der Aktienkurs zeitweilig um mehr als 13 Prozent ab.

Die Marktteilnehmer schienen ebenso verwirrt von dieser Entwicklung zu sein wie wir alle und so gab es am Dienstag eine starke Gegenbewegung. Am Mittwochmorgen notierte die Carnival-Aktie mit knapp 14,50 Euro wieder in etwa auf dem Stand von letzter Woche. Der Kurseinbruch wurde also schnell verdaut.

Carnival: Wie gestaltet sich die Zukunft?

Eine neue Welle der Euphorie ist jedoch nicht in Sicht, was möglicherweise an den unsicheren Aussichten liegt. Natürlich ist es erfreulich zu sehen,...