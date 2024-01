Carnival Aktie: Alles völlig egal!

Der Aktienkurs von Carnival verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 130,03 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 35,9 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +94,12 Prozent für Carnival bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat Carnival eine überdurchschnittliche Rendite von 10,92 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 119,11 Prozent entspricht. Aufgrund dieser starken Leistung erhält Carnival ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass Carnival weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 61,89 Punkten und der RSI25 bei 35,63 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Perioden führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz zeigt sich, dass sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung feststellen ließ. Obwohl keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild registriert wurden, zeigt die abnehmende Anzahl von Beiträgen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen. Insgesamt wird das Sentiment von Carnival daher als "Neutral" bewertet, während die Stärke der Diskussion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment ergab ebenso eine überwiegend negative Meinung in den sozialen Medien. Die Diskussionen konzentrierten sich insbesondere auf die negativen Themen rund um Carnival, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass Carnival in verschiedenen Kategorien eine neutrale bis negative Bewertung erhält, was auf eine insgesamt schlechte Anleger-Stimmung hinweist.