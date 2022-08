Carnival Aktie: Alles völlig egal!

Per 17.08.2022, 08:32 Uhr wird für die Aktie Carnival der Kurs von 779.8 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien".

Unsere Analysten haben Carnival nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Carnival erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -34,92 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche sind im Durchschnitt um 4,72 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -39,63 Prozent im Branchenvergleich für Carnival bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,51 Prozent im letzten Jahr. Carnival lag 39,43 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Carnival hat mit einer Dividendenrendite von 17,08 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.08%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt +14, Aufgrund dieser Konstellation erhält die Carnival-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Carnival beläuft sich mittlerweile auf 1169,55 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 779,8 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -33,32 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 710,94 GBP. Somit ist die Aktie mit +9,69 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".