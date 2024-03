Carnival ADS Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Carnival ist derzeit überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen gab es an 13 Tagen positive Diskussionen und keinerlei negative Äußerungen. Lediglich an einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die Anleger interessieren, überwiegend positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) für Carnival liegt bei 39,77, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Carnival im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,59 Prozent erzielt, was 45,66 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Aktie sogar 42,24 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Carnival derzeit ein "Gut" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1109,82 GBP, während der Aktienkurs bei 1190,5 GBP liegt, was einer Abweichung von +7,27 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) weist mit 1150,86 GBP und einer Abweichung von +3,44 Prozent auf eine positive Bewertung hin. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".