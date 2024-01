Carnival ADS Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Analystenbewertung: In den letzten zwölf Monaten wurden für Carnival 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten abgegeben, was im Durchschnitt einer "neutralen" Bewertung entspricht. Es liegen keine Updates von Analysten zu Carnival aus dem letzten Monat vor. Insgesamt erhält die Carnival-Aktie daher eine "positive" Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage hinweg ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 1010,75 GBP für die Carnival-Aktie. Der Schlusskurs des letzten Handelstages lag bei 1215 GBP (+20,21 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht zu einer "positiven" Bewertung führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (1126,34 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über diesem Durchschnitt (+7,87 Prozent), was ebenfalls zu einer "positiven" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Carnival-Aktie also eine "positive" Bewertung für die einfache Charttechnik.

Stimmung und Buzz: In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschiebung der Stimmung in negativer Richtung bei Carnival festgestellt. Diese Verschiebung erfolgt, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, zu besonders positiven oder negativen Themen tendiert. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten bei Carnival wird dieses Kriterium als "negativ" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl von Beiträgen wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit für das Unternehmen festgestellt, was zu einer "negativen" Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Carnival in diesem Bereich daher eine "negative" Bewertung.

Anleger: Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Carnival ist insgesamt besonders negativ. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen wider, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Faktor für die Aktienbewertung zu gewinnen. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen vor allem negative Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt "negativen" Einschätzung des Titels führt. Zudem wurden diese Analysen um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 0 negative und 2 positive Signale sichtbar wurden. Auf dieser Basis lässt sich eine "positive" Empfehlung ableiten. Insgesamt ergibt sich also eine "neutrale" Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.