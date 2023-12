Carnival ADS Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger bezüglich Carnival gibt. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität gab es jedoch eine zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen zu Carnival geäußert wurden. Auch wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Carnival 0 Mal eine positive Einschätzung, 1 Mal eine neutrale Einschätzung und 0 Mal eine negative Bewertung abgegeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". In Bezug auf den aktuellen Kurs von 1270 GBP erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -100 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Bewertung durch institutionelle Analysten jedoch als "Gut" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs von 1270 GBP eine positive Entwicklung von +32,82 Prozent in Bezug auf den GD200 (956,21 GBP). Auch in Bezug auf den GD50, der einen Kurs von 976,17 GBP aufweist, wird ein positiver Abstand von +30,1 Prozent festgestellt. Damit wird der Kurs der Carnival-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.