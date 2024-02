Carnival ADS Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Analystenmeinung zur Carnival-Aktie fällt neutral aus. Es liegen insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Es gab im letzten Monat keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das Kursziel der Aktie liegt bei 0 GBP, was einer potenziellen Performance von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 1089 GBP liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie als "schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Die Auswertung ergab 1 positives Signal, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine neutrale Bewertung, da der aktuelle Kurs knapp über dem GD200 liegt, aber deutlich unter dem GD50 der letzten 50 Tage.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Carnival-Aktie.