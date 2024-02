Carnival ADS Aktie: Alles nach Plan!

Das Kreuzfahrtsunternehmen Carnival wurde in den letzten 12 Monaten von Analysten unterschiedlich bewertet. Während es keine schlechten Einschätzungen gab, wurde der Titel einmal als neutral eingestuft. Langfristig erhält das Unternehmen also eine neutrale Bewertung von institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen zu Carnival gemischt sind. In den vergangenen Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, das Unternehmen als neutral einzustufen. Insgesamt ergaben sich drei positive Handelssignale, was zu einer Einstufung als gute Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 45,42 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte, sodass auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

Im Branchenvergleich erzielte Carnival eine Performance von 28,39 Prozent, während ähnliche Unternehmen aus der Branche einen Rückgang verzeichneten. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" schnitt Carnival deutlich besser ab. In beiden Bereichen erhält das Unternehmen daher eine gute Bewertung.