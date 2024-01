Carnegie Clean Energy Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Carnegie Clean Energy in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Aus technischer Sicht wird die Carnegie Clean Energy-Aktie ebenfalls negativ bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,07 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,063 AUD liegt, was zu einer Abweichung von -10 Prozent führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,08 AUD über dem aktuellen Kurs von 0,063 AUD, was einer Abweichung von -21,25 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Carnegie Clean Energy liegt bei 43,75, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien war zuletzt überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen konzentrierten sich vor allem auf positive Themen rund um das Unternehmen.

Zusammenfassend ergibt sich eine eher negative Einschätzung für die Aktie von Carnegie Clean Energy aufgrund der aktuellen Analyse des Sentiments, der technischen Aspekte und des Anlegerverhaltens.