Carnegie Clean Energy Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt, um festzustellen, ob es "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Carnegie Clean Energy-Aktie beträgt aktuell 30, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt eine überkaufte Bewertung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Carnegie Clean Energy deuten auf ein "Gut"-Rating hin, da die Aktie eine erhöhte Aktivität und eine stabile Stimmungsänderung aufweist. Dies zeigt sich auch in der Gesamtbewertung, die ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Carnegie Clean Energy in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, wobei positive Themen in den letzten ein bis zwei Tagen an Bedeutung gewonnen haben. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass die Carnegie Clean Energy-Aktie sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die umfassende Bewertung ein "Neutral"-Rating für Carnegie Clean Energy.