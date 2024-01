Carnarvon Petroleum löst Jubelsturm aus!

Carnarvon Energy: Anleger-Stimmung und technische Analyse positiv

In den letzten zwei Wochen wurde Carnarvon Energy von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in diesem Zeitraum überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Dies ergibt sich auch aus der Messung der Anleger-Stimmung insgesamt, welche eine "Gut"-Einstufung erzeugt.

Die technische Analyse ergab ebenfalls positive Ergebnisse. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt aktuell 11, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine Überverkaufssituation (Wert: 25) und ergibt somit ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Carnarvon Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs (0,23 AUD) deutlich über dem gleitenden Durchschnitt (0,14 AUD) liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich jedoch eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine Veränderung der Stimmungsrate zum Negativen. Daher erhält das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine überwiegend positive Anleger-Stimmung und eine positive technische Analyse für Carnarvon Energy.