Carnarvon Petroleum-Anleger wird’s freuen!

Die Carnarvon Energy-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu einem Kurs von 0,14 AUD gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,22 AUD, was einem Anstieg von 57,14 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,17 AUD liegt mit einem Schlusskurs über diesem Wert um 29,41 Prozent höher, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Carnarvon Energy-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Carnarvon Energy-Aktie einen Wert von 37,5 für den RSI7 und 29,63 für den RSI25. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Gut"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen eher neutral über Carnarvon Energy waren. An vier Tagen überwog eine positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative Kommunikation stärker war. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Carnarvon Energy somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.