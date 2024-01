Carnarvon Petroleum Aktie: Einfach unglaublich

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger sich im letzten Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat geringer, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Carnarvon Energy-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Carnarvon Energy diskutiert. Sieben Tage lang dominierten positive Themen, an einem Tag überwog jedoch die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen präsent. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 33,33 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso wird der RSI25 mit einem Wert von 30,77 als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Carnarvon Energy eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Carnarvon Energy-Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.