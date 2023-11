Carnaby Resources Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zueinander. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Carnaby-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 31, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 56,67 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um einen längerfristigen Blick. Auch hier wird die Carnaby-Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Carnaby.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Unsere Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Carnaby überwiegend negativ waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Carnaby-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,03 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,665 AUD weicht somit um -35,44 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,75 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Carnaby in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer schließen lässt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.