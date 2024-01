Carnaby Resources Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die technische Analyse der Carnaby-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,99 AUD verläuft. Der Aktienkurs ging bei 0,73 AUD aus dem Handel und hat somit einen Abstand von -26,26 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 0,71 AUD angenommen, was einer Differenz von +2,82 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Carnaby besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen ein grünes Signal, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 67,57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine Einstufung als "Neutral" erhält. Der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt einen Wert von 45, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung als "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten verbessert hat, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Carnaby-Aktie somit ein "Gut"-Rating.