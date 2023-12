Carly Holdings Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Carly war zuletzt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Weder positiv noch negativ gab es besondere Ausschläge, und auch die Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Der RSI-Wert für Carly liegt derzeit bei 25, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und somit als "gut" eingestuft wird. Wenn dieser Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 52, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt dies eine "gute" Einstufung für den RSI.

Die technische Analyse des Schlusskurses der Carly-Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert um 25 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was als "schlecht" bewertet wird. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "schlechte" Bewertung. Somit wird die Carly-Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum mittel ist und daher eine "neutrale" Einstufung erfordert. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was wiederum zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie von Carly in diesem Punkt als "neutral" bewertet.