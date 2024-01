Carlsberg Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Carlsberg B":

In den letzten 12 Monaten erreichte der Aktienkurs von Carlsberg eine Performance von -5,65 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um 1,86 Prozent, was bedeutet, dass Carlsberg im Branchenvergleich um -7,51 Prozent unterperformt hat. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,86 Prozent im letzten Jahr, und Carlsberg lag 7,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Beurteilung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Carlsberg liegt bei 38,16, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 50,8, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Einschätzung einer Aktie kann auch durch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet beeinflusst werden. Bei Carlsberg zeigte sich hier interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Carlsberg derzeit bei 979,7 DKK, während der Aktienkurs selbst bei 844,8 DKK liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -13,77 Prozent liegt und zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 841,78 DKK, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sichtweise mit einem Abstand von +0,36 Prozent als "Neutral" eingestuft werden kann. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote "Neutral".