Carlsberg Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der RSI der Carlsberg-Aktie momentan bei 35,71 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis von 45,95 ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Carlsberg für den RSI insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Carlsberg von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Carlsberg im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,65 Prozent erzielt hat, was 8,79 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt 3,15 Prozent, wobei Carlsberg aktuell 8,79 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz hervorbringt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher wird Carlsberg insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

