Carlsberg Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Carlsberg liegt bei 29,44, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 32,36, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Carlsberg mit einer Rendite von -8,18 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" um mehr als 6 Prozent darunter liegt. Die "Getränke"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,21 Prozent, wobei Carlsberg mit 5,97 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität für Carlsberg ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Carlsberg-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 958,83 DKK. Der letzte Schlusskurs von 905 DKK weicht somit um -5,61 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+5,27 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Carlsberg-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.