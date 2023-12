Carlsberg Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Carlsberg B":

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Carlsberg festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigte. Daher wird das Sentiment mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Carlsberg daher eine "Gut"-Stufe.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Carlsberg-Aktie beträgt 989,72 DKK, während der letzte Schlusskurs bei 824,4 DKK liegt, was zu einer Abweichung von -16,7 Prozent führt. Auf dieser Basis erhält Carlsberg eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 855,42 DKK, was eine Abweichung von -3,63 Prozent darstellt. Hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Carlsberg auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich innerhalb der Branche "Verbrauchsgüter" erzielte die Carlsberg-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,96 Prozent, was 1,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Getränke" beträgt -2,03 Prozent, und Carlsberg liegt aktuell 1,93 Prozent unter diesem Wert. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Im Bereich der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) einen Wert von 75,88, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,05 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung auf "Schlecht".