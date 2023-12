Carlsberg Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "Carlsberg B":

Die Carlsberg-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 989,72 DKK für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 824,4 DKK, was einem Unterschied von -16,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 855,42 DKK wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,63 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Carlsberg-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 75,88 liegt. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI bei 53, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält die Carlsberg-Aktie daher in dieser Kategorie eine Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Diskussion im Internet eine mittlere Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Carlsberg-Aktie eine Rendite von -5,65 Prozent im vergangenen Jahr, was 5,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.