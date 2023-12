Carlsberg A/S Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Carlsberg liegt bei 75,88, was als "überkauft" betrachtet wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,05 und deutet auf eine "neutral" Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einschätzung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass trendfolgende Indikatoren anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der auf den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Carlsberg-Aktie beträgt 989,72 DKK, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 824,4 DKK liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt hingegen bei 855,42 DKK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Carlsberg auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Carlsberg in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen wurden jedoch positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Titels führt.

In den letzten Wochen wurde bei Carlsberg eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen ist ebenfalls gestiegen. Insgesamt ergibt sich daher für die Stufe des Sentiments und Buzz eine "Gut"-Bewertung für Carlsberg.