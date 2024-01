Carlsberg A/S Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Aktienanalyse von Carlsberg basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Internet. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich eine deutliche Abnahme der Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnittskurs der Carlsberg aktuell ein negatives Ergebnis von -13,77 Prozent im Vergleich zum GD200 auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 hat hingegen einen Abstand von +0,36 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und somit zu einer Gesamtnote "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Carlsberg-Aktie liegt bei 38,16, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,8, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt, was insgesamt zu einem Rating "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Carlsberg-Aktie zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Zudem gab es in den vergangenen Tagen weder starke positive noch negative Diskussionen rund um Carlsberg, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der verschiedenen Faktoren eine Gesamtbewertung der Carlsberg-Aktie als "Neutral".