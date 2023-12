Carlsberg A/S Aktie: Alles unter Kontrolle?

Das Anleger-Sentiment für Carlsberg war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne klare Richtung im positiven oder negativen Bereich. Allerdings zeigen sich in den letzten ein, zwei Tagen überwiegend positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund dieses Stimmungsbildes.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat Carlsberg im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,65 Prozent erzielt, was 5,75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Getränkebranche beträgt 0,11 Prozent, und Carlsberg liegt aktuell 5,75 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf das Anleger-Sentiment für Carlsberg. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Carlsberg-Aktie am letzten Handelstag bei 824,4 DKK lag, was einem Unterschied von -16,7 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (989,72 DKK) entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts zeigt jedoch einen nahe dem gleitenden Durchschnitt liegenden Schlusskurs (855,42 DKK), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Carlsberg somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments, des Branchenvergleichs Aktienkurs, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse.