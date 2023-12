Carlsberg AS Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

In den letzten Wochen konnte bei Carlsberg eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat eine Tendenz zu besonders positiven Themen gezeigt, was zu einer positiven Auffälligkeit führte. Auch die Diskussion über das Unternehmen war in den letzten Tagen höher, was zu einer positiven Bewertung führte. Insgesamt erhält Carlsberg daher in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Carlsberg-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -3,96 Prozent erzielt, was 1,93 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -2,03 Prozent, wobei Carlsberg aktuell 1,93 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Carlsberg auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt eine ähnliche Höhe wie der letzte Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Carlsberg in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.