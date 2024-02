Carlsberg AS Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Carlsberg in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Carlsberg unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Carlsberg eine Performance von -8,18 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -3,46 Prozent gefallen, was auf eine Underperformance von -4,72 Prozent für Carlsberg hinweist. Ebenso verzeichnete der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von -3,46 Prozent im letzten Jahr, wobei Carlsberg um 4,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv in Bezug auf Carlsberg. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält. Unsere Analysten haben festgestellt, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung dazu beitragen, Aktienkurse zu bewerten.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 935,8 DKK nun +7,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zur kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Im Gegensatz dazu lautet die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -1,96 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.