Carlsberg AS Aktie: Jetzt knallt es!

Der Aktienkurs von Carlsberg hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,65 Prozent erzielt, was 5,75 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors (0,11 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt 0,11 Prozent, und Carlsberg liegt aktuell 5,75 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Carlsberg eine mittlere Aktivität gemessen. Die Diskussionen in den sozialen Medien führten zu einer neutralen Bewertung, während die Rate der Stimmungsänderung positiv war, was zu einer insgesamt guten Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Carlsberg-Aktie liegt bei 75,88, was als überkauft betrachtet wird, und daher eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Carlsberg-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 989,72 DKK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 824,4 DKK, was einen Unterschied von -16,7 Prozent darstellt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 855,42 DKK, und der letzte Schlusskurs war nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Carlsberg-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

