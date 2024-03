Carlisle Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Das Sentiment und der Buzz rund um Carlisle Cos wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich für Carlisle Cos in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Carlisle Cos im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,13 % aus, was 16,46 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 17,59 % sind. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass aus den letzten zwölf Monaten 3 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Carlisle Cos. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 326,67 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (362,89 USD) könnte die Aktie damit um -9,98 Prozent fallen, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Aus Analystensicht erhält die Carlisle Cos-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Carlisle Cos bei 22,41, was unter dem Branchendurchschnitt von 33 Prozent liegt. Die Branche "Industriekonglomerate" weist einen Wert von 33,47 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.