Carlisle Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Aktie der Carlisle Cos wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten bewertete einer die Aktie als "Gut", während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 300 USD, was einer Erwartung von -22,54 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 387,31 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird die Aktie daher neutral bewertet.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Carlisle Cos bei 24,85, was unter dem Branchendurchschnitt von 58,65 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz' lässt sich beobachten, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Carlisle Cos in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus der gleichen Branche ("Industrie") hat die Aktie von Carlisle Cos im vergangenen Jahr eine Rendite von 73,65 Prozent erzielt, was 28,99 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 53,62 Prozent, wobei Carlisle Cos aktuell 20,03 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.