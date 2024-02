Carlisle Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carlisle Cos liegt derzeit bei 21, was bedeutet, dass die Börse 21,73 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dieser Wert liegt 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Carlisle Cos um 29,77 Prozent niedriger, und auch im Vergleich zur "Industriekonglomerate"-Branche liegt sie mit 374,18 Prozent unter dem Durchschnitt von 403,95 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 49,98, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Auch der RSI25-Wert von 34 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI also eine "Neutral"-Einstufung.

Die Dividendenrendite für Carlisle Cos beträgt derzeit 1,13 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 1,27 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.