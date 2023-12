Carlisle Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Aktienkurs von Carlisle Cos verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 8,35 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Industriekonglomerate" im Durchschnitt um 235,75 Prozent, was bedeutet, dass Carlisle Cos eine Underperformance von -227,4 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 143,08 Prozent, wobei Carlisle Cos 134,73 Prozent unter diesem Wert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Carlisle Cos derzeit 1. Dies führt zu einer negativen Differenz von -15,71 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate". Daher erhält Carlisle Cos von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Carlisle Cos betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 0,86 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 18,59 zeigt, dass Carlisle Cos überverkauft ist, und die Aktie erhält auch dafür eine "Gut"-Bewertung.

Analysten schätzen die Aktie von Carlisle Cos auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 4 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Carlisle Cos vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 325 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.