Carlisle Aktie: Ein handfester Grund

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 4 positive Bewertungen für Carlisle Cos abgegeben, ohne negative oder neutrale Bewertungen zu verzeichnen. Es gab keine aktuellen Analystenupdates für das Unternehmen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie von Carlisle Cos liegt bei 325 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 3,25 Prozent entspricht. Derzeit wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Vergleich zur Branche "Industriekonglomerate" hat Carlisle Cos in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,32 Prozent erzielt. Im Branchendurchschnitt stiegen ähnliche Aktien um 236,41 Prozent, was bedeutet, dass Carlisle Cos um 202,09 Prozent unterperformt hat. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Carlisle Cos um 109,12 Prozent unter dem Durchschnitt. Somit erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carlisle Cos liegt derzeit bei 21,31, was 31 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 30. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher mit einem "Gut"-Rating eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde für Carlisle Cos eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung von Seiten der Analysten, jedoch zeigt der Branchenvergleich eine Underperformance von Carlisle Cos. Trotz der Unterbewertung der Aktie gilt es zu beachten, dass das langfristige Stimmungsbild neutral ist.