Carlisle Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Aktienkurs von Carlisle Cos liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor bei einer Rendite von 34,32 Prozent, was mehr als 114 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Industriekonglomerate" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 242,04 Prozent, wobei Carlisle Cos mit 207,72 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben Carlisle Cos in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen gegeben, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft werden. Dies setzt sich aus 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Carlisle Cos vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 325 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 4,02 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Fundamental betrachtet hat die Aktie von Carlisle Cos ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,31, was 32 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate" mit einem KGV von 31,31. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividende liegt Carlisle Cos mit einer Ausschüttung von 1,32 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Industriekonglomerate (16,95 %) deutlich niedriger. Die Differenz von 15,63 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".