Carlisle Aktie: In Lauerstellung

Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu beeinflussen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionen rund um Carlisle Cos haben wir eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu dem Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen rund um Carlisle Cos in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen häuften sich insgesamt die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Schlecht" einzustufen, was bedeutet, dass die Aktie von Carlisle Cos bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Carlisle Cos ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Carlisle Cos-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 49,98 und ein Wert für den RSI25 von 34,4. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende schüttet Carlisle Cos auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,13 % aus, 15,92 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 17,05 %. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Schlecht" im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate.