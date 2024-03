Carlisle Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Carlisle Cos. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 33,05 Punkte, was darauf hindeutet, dass Carlisle Cos derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 35,39 im neutralen Bereich, was der Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating für den RSI25 einbringt. Somit wird Carlisle Cos insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Carlisle Cos diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an negativen Themen interessiert, wodurch die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Insgesamt erhält Carlisle Cos auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers also eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Carlisle Cos in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten hat. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine Analystenupdates zu Carlisle Cos aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 326,67 USD für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotenzial von -12,06 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Carlisle Cos in diesem Abschnitt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,02 Prozent erzielt, was jedoch 11,6 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Industriekonglomerate" beträgt 50,86 Prozent, wobei Carlisle Cos aktuell 20,84 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.