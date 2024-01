Carlisle Aktie: Hilfe!

Die fundamentale Analyse von Carlisle Cos zeigt, dass das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,31 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Industriekonglomerate". Das Branchen-KGV liegt bei 31,31, was einen Abstand von 32 Prozent bedeutet. Daher wird die Carlisle Cos-Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Carlisle Cos derzeit einen Wert von 1,32 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent. Im Vergleich zur "Industriekonglomerate"-Branche beträgt die Differenz -15 Prozent, weshalb die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird.

Hinsichtlich der Aktienkurs-Performance liegt Carlisle Cos im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der Industrie mit einer Rendite von 34,32 Prozent deutlich darunter. Die Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2308,49 Prozent, während Carlisle Cos lediglich 2274,17 Prozent erreicht. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden für die Bewertung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine Veränderung zum Negativen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Carlisle Cos-Aktie als "Schlecht".