Carlisle Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Aktienkurs von Carlisle Cos hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von 73,65 Prozent erzielt, was mehr als 31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Industriekonglomerate" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 51,34 Prozent, wobei Carlisle Cos mit 22,31 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Carlisle Cos mit 1,13 Prozent 16,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 17 Prozent. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) stuft die Aktie von Carlisle Cos als Neutral-Titel ein. Mit einem Wert von 14,03 für den RSI7 wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen, während der Wert von 32,29 für den RSI25 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Carlisle Cos wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Carlisle Cos bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".