Carlisle Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Analystenbewertung: Für Carlisle Cos liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt einer positiven Bewertung entspricht. Es gibt keine neuen Analystenupdates für die Aktie im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 325 USD, was einer potenziellen Steigerung um 5,15 Prozent vom letzten Schlusskurs von 309,09 USD entspricht. Das ergibt eine Gesamtempfehlung von "Gut" aus Sicht der Analysten.

Anlegerstimmung: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen zu Carlisle Cos veröffentlicht, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Rendite der Aktie in den letzten 12 Monaten betrug 8,35 Prozent, was allerdings 18,2 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" (26,55 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Industriekonglomerate" beträgt 13,93 Prozent, wobei Carlisle Cos aktuell 5,58 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Technische Analyse: Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage eine positive Abweichung aufweisen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus charttechnischer Sicht führt.