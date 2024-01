Carlisle Aktie: Alles unter Kontrolle?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carlisle Cos beträgt 21, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,32 für Industriekonglomerate unterdurchschnittlich ist (ca. 32 Prozent). Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität bei Diskussionen über Carlisle Cos festgestellt. Daher wird dem Signal eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet. Allerdings gab es eine positive Veränderung in der Stimmungsrate, was insgesamt zu einem "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Carlisle Cos beträgt 1,32 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,28 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Carlisle Cos eingestellt waren. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Carlisle Cos von der Redaktion Bewertungen von "Gut" in fundamentalen Kriterien, "Gut" im langfristigen Stimmungsbild und "Neutral" in der Anlegerstimmung.