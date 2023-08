Carl Zeiss Meditec nach schwacher Ergebnisentwicklung auf dem Weg der Besserung?

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":



Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 zum 30.06.2023 ein Umsatzwachstum von 13,3% auf rund 1,5 Mrd EUR, aber beim EBIT musste man Abstriche hinnehmen: 244,9 Mio EUR gegenüber 275,9 Mio EUR im Vorjahresquartal. Aussage gemäss sollen immer noch bei Schlüsselkomponenten Schwierigkeiten bei der Beschaffung bremsen – was auch zu einer Eingrenzung der prognostizierten EBIT-Marge „am unteren Ende“ der Spanne 17 – 20% für das am 30.09. endende Geschäftsjahr führte.

„Im dritten Quartal 2022/23 haben wir weitere Fortschritte in der Stabilisierung unserer Lieferketten und eine Beschleunigung der Geräteauslieferungen erzielt, wenn auch weiterhin die Lieferzeiten vieler Produkte zu lang bleiben. Unsere Innovations-Pipeline sowie gezielte Wachstumsinitiativen in den Bereichen Vertrieb und Marketing schreiten dabei stetig voran.“, kommentiert Dr. Markus Weber, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG.

Auf jeden Fall muss das Q3 (1.04. bis 30.06.) nochmals eine schwächere Marge als erwartet geliefert haben ( konkret waren es 16,2% EBIT-Marge gegenüber den 20,7% des Vorjahresquartals). Anders kann man den Schwenk in den Aussagen nicht erklären. Bei Vorlage der Q2-Zahlen heiss es noch: „Die EBIT-Marge dürfte gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig sein und um die 19 % bis 21 % liegen. Hierfür ist eine Stabilisierung der globalen Lieferketten sowie eine deutliche Erholung des Verbrauchsmaterialiengeschäfts in China im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres erforderlich.“ Und jetzt spricht man von „…EBIT-Marge dürfte für das Geschäftsjahr 2022/23 am unteren Rand der bisherigen Prognose von 17 – 20% liegen.“

Mittelfristig optimistisch ohne sich auf den Zeitraum festzulegen – so kann man die abschliessenden Worte des Unternehmens zur EBIT-Marge deuten: „ Mittelfristig dürfte sich die EBIT-Marge stabilisieren und das zuvor geplante Niveau von 20% wieder erreichen. Die Dauer dieser Erholung ist derzeit jedoch nicht genau vorhersehbar und wird durch Timing und Höhe strategischer Investitionen in Forschung & Entwicklung und Vertrieb & Marketing maßgeblich mit beeinflusst .“ Ob das für einen Einstieg bei Carl Zeiss Meditec ausreichend ist? Aktuell senkt der Markt den Daumen – Minus 3,80 %, Kurs um 11:06 Uhr: 97,37 EUR.