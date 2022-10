Carl Zeiss Meditec – für den Platow Brief ist die Zeit reif: „KAUFEN“, was…

Nach den Q3-Zahlen (per 30.6.) hatten wir uns bereits sehr positiv zu Carl Zeiss Meditec geäußert (vgl. PB v. 8.8.). Wegen der hohen Bewertung mit dem 44-Fachen des 2022/23er-Gewinns hatten wir vor einem Einstieg jedoch auf Rücksetzer gehofft. Diese haben sich bei der MDAX-Aktie (116,15 Euro; DE0005313704) mittlerweile eingestellt (seit 8.8.: -13%; YTD: -36%). Die Zeit für einen Einstieg ist daher reif.

UND GEFALLEN IHNEN DIE KLAREN AUSSAGEN UNSERES GASTBEITRAGES AUS DEM AKTUELLEN PLATOW BRIEF? Wir werden Ihnen in den nächsten Wochen jeweils eine Leseprobe aus der aktuellen Ausgabe präsentieren und wenn es ihnen gefällt:

Fundamental gefällt uns an dem Marktführer in der Mikrochirurgie (Umsatzanteil: 23%; EBIT-Anteil: 25%; Marge: 23,2%) und Top-Player in der Augenheilkunde (77%; 75%; 20%) das stabile und profitable Wachstum. Die Erlöse sollen nach der im August erhöhten Guidance in diesem Jahr um mind. 9,3% steigen (3-Jahressicht: +9% p. a.) und bei sehr guten Margen (Gj. 2022/23: EBIT amoberen Ende von 19 bis 21%; 3-Jahressicht: 21,5%) für ein Gewinnwachstum von 11% p. a. sorgen. Dank einer guten Netto-Cashposition (825,9 Mio. Euro) können die Jenaer rd. 15% des Umsatzes in F&E stecken und damit ihre führende Marktposition absichern. Das 2022/23er-KGV von 36 liegt jetzt unter dem historischen Schnitt (38).

Wir steigen bei Carl Zeiss Meditec ein. Stopp: 85,50 Euro.