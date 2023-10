Carl Zeiss Meditec: Potenzial von +43,35% laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat gestern eine positive Kursentwicklung von +1,79% verzeichnet. Dennoch liegt das Ergebnis der vergangenen Woche bei -1,10%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Analysten sind jedoch optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial bei 115,77 EUR – das entspricht einer Steigerung um +43,35%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Laut Bankanalysten ist die Aktie von Carl Zeiss Meditec ein starker Kauf (3 Analysten), während 7 weitere Experten sie als “Kauf” bewerten. Weitgehend neutral haben sich 8 weitere Analysten positioniert und nur 1 Experte empfiehlt einen Verkauf.

Insgesamt gibt es also noch immer eine Mehrheit an Optimisten (+52,63%), was durch den Guru-Rating-Indikator bestätigt wird.