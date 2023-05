Carl Zeiss Meditec: Potenzial von +31,24% - Kursziel 140,76 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Am gestrigen Dienstag hat die Aktie von Carl Zeiss Meditec an der Börse ein Plus von +0,33% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen musste das Unternehmen jedoch einen Verlust von -1,33% hinnehmen. Die Stimmung am Markt ist daher aktuell eher pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 140,76 EUR und bietet somit ein Potential von +31,24%. Bei dieser Einschätzung sind sich jedoch nicht alle Experten einig. Während vier Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und sieben weitere mit “Kauf” bewerten, setzen fünf weitere auf “halten”. Lediglich einer spricht sich für den Verkauf aus und einer geht sogar noch weiter und rät zum sofortigen Verkauf.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating mit 3,67 unverändert positiv.