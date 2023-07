Carl Zeiss Meditec: Potenzial für eine Wertsteigerung von fast 26% – Kursziel bei 132,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec am Finanzmarkt einen Anstieg um +2,78% verzeichnen. Insgesamt summierten sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf ein Plus von +4,78%. Dies lässt darauf schließen, dass der Markt aktuell relativ optimistisch eingestellt ist.

Die Bankanalysten sind ebenfalls zuversichtlich und halten ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie in Höhe von 132,60 EUR für angemessen. Sollten sie mit Ihrer Einschätzung Recht behalten, würde dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von fast 26% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese positive Prognose nach den jüngsten positiven Entwicklungen des Marktes.

Aktuell empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie und weitere sieben werten diese immer noch als “Kauf”. Sieben Experten haben sich neutral positioniert und...