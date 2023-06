Carl Zeiss Meditec: Kursziel von 140,76 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec wurde laut Analysten bisher nicht richtig bewertet. Demnach liegt das wahre Kursziel derzeit um +25,68% über dem aktuellen Wert.

• Am 16.06.2023 betrug die Kursentwicklung bei Carl Zeiss Meditec +0,45%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 140,76 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,72

Am gestrigen Handelstag konnte Carl Zeiss Meditec eine positive Entwicklung von +0,45% verzeichnen und damit in den letzten fünf Handelstagen insgesamt auf ein Plus von +0,90% steigern. Der Markt ist momentan daher eher neutral eingestellt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Carl Zeiss Meditec wird derzeit von Bankanalysten im Durchschnitt mit einem Wert von 140,76 EUR angegeben. Wenn die Prognosen eintreffen sollten, würde sich für Investoren ein Potenzial in Höhe von +25,68% ergeben. Allerdings...