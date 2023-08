Carl Zeiss Meditec: Kursziel von 132,60 EUR eröffnet Investoren ein Potenzial von +49,36%

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -2,03% hingelegt. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 132,60 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde sich ein Kurspotenzial in Höhe von +49,36% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Entwicklung.

Der Anteil der Analysten mit einer positiven Meinung zur Carl Zeiss Meditec-Aktie beträgt derzeit +55,56%. Drei Experten empfehlen einen Kauf und sieben weitere haben das Rating “Kauf” vergeben. Sieben weitere Experten sehen die Aktie als “halten” an und ein Experte rät zu einem Verkauf.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”...