Carl Zeiss Meditec: Kursziel von 132,60 EUR eröffnet Investoren ein Potenzial in Höhe von +49,36%

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec verzeichnete gestern eine Kursentwicklung von -2,03%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse auf -4,68% und der Markt zeigt sich pessimistisch. Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 132,60 EUR hat. Dies würde Investoren ein Potenzial in Höhe von +49,36% eröffnen. Dabei teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach einer schwachen Kursentwicklung in letzter Zeit.

• Gestern fiel die Aktie um -2,03%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 132,60 EUR

• Drei Analysten empfehlen einen starken Kauf

Konkrete Empfehlungen der Bankanalysten zeigen jedoch unterschiedliche Bewertungen: Während drei Experten einen starken Kauf empfehlen und sieben weitere Optimismus mit “Kauf” signalisieren,...