Carl Zeiss Meditec: Kursziel von 132,60 EUR eröffnet Anlegern ein Plus von +36,28%

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat gestern am Finanzmarkt um -2,89% an Wert verloren. In den vergangenen fünf Handelstagen fiel sie insgesamt um -5,12%. Der Markt zeigt sich zurzeit relativ pessimistisch.

Dennoch sind die Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 132,60 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, könnte dies eine lohnende Investition bedeuten – mit einem möglichen Kurspotenzial in Höhe von +36,28%.

Drei Analysten empfehlen derzeit einen Kauf der Aktie; sieben weitere sehen optimistische Kaufchancen. Sieben Experten raten dazu zu halten und nur einer ist dafür die Aktie sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,61.