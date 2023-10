Carl Zeiss Meditec: Kursziel von 115,77 EUR eröffnet +46,80% Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag -0,93% an Wert verloren. Der Durchschnitt der Bankanalysten sieht jedoch ein mittelfristiges Kursziel bei 115,77 EUR – das entspricht einem Potenzial von +46,80%. Während drei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und sieben weitere als Kauf einschätzen, sehen acht Experten die Bewertung “halten” als angemessen an. Nur ein Experte ist der Meinung, dass Anleger sich sofort trennen sollten. Das Guru-Rating bleibt mit 3,58 unverändert.

