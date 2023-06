Carl Zeiss Meditec: Kursziel bei 140,76 EUR - Analysten empfehlen Aktie als Kauf

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie verzeichnete gestern einen Rückgang von -1,75%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse der Aktie um insgesamt -7,05%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Dennoch halten Bankanalysten die aktuelle Bewertung für fehlerhaft und schlagen ein mittelfristiges Kursziel von 140,76 EUR vor. Dies würde einem Potential von +35,22% entsprechen und Investoren das Interesse an der Aktie wecken.

Aktuell raten 11 Experten zum Kauf oder Halten der Aktien. Nur einer ist skeptisch und rät zum Verkauf. Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,72.

Eine positive Einschätzung durch den Trend-Indikator “Guru-Rating” sowie eine hohe Anzahl optimistischer Analysteneinschätzungen (+61,11%) bestärken daher Investoren in ihrer Entscheidung zur Carl Zeiss Meditec-Aktie zu greifen.